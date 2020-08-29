شكرا لقرائتكم خبر عن شباب يد الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بدوري المرتبط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج فريق شباب النادي الأهلي لكرة اليد، مواليد ٢٠٠٢، بلقب دوري المرتبط للمحترفين، بعدما تغلب على نظيره فريق الزمالك في المباراة النهائية التي أقيمت بين الفريقين، اليوم السبت.

ووفقًا للموقع الرسمي للأهلي، أقيمت المباراة على صالة الشرقية للدخان، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، إلا أن لاعبي الأهلي نجحوا في فرض سيطرتهم وتحقيق الفوز بنتيجة ٣٣-٢٨، لينتزع الفريق لقب البطولة.

واحتفل الجهاز الفني واللاعبون بالفوز والتتويج باللقب، الذي جاء بعد أداء قوي، وفي ظل ظروف صعبة بعد توقف دام لفترة طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا.