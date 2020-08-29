شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يسجل في فوز أستون فيلا الودي على ويكمب بخماسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق أستون فيلا فوزًا كبيرًا على ويكمب واندررز «5-2»، في ثاني المباريات الودية استعدادًا لعودة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تألق الدولي المصري محمود ترزيجيه خلال اللقاء وسجل هدفًا، فيما جاء بالأربعة أهداف الأخرى كل من أنور الغازي «هدفين» وساماتا وكونسا.