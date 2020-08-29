شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يسجل في فوز أستون فيلا الودي على ويكمب بخماسية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
حقق أستون فيلا فوزًا كبيرًا على ويكمب واندررز «5-2»، في ثاني المباريات الودية استعدادًا لعودة الدوري الإنجليزي الممتاز.
تألق الدولي المصري محمود ترزيجيه خلال اللقاء وسجل هدفًا، فيما جاء بالأربعة أهداف الأخرى كل من أنور الغازي «هدفين» وساماتا وكونسا.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
98,062
-
تعافي
69,612
-
وفيات
5,342
كانت هذه تفاصيل خبر تريزيجيه يسجل في فوز أستون فيلا الودي على ويكمب بخماسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.