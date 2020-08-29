شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية مباراة صنع خلالها صالح جمعة 5 أهداف وسجل واحدًا (فيديو)‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في مباراة لا تنسى، شهدت 10 أهداف خلال أحداثها، تمكن فريق الكرة بالنادي الأهلي في مشواره بالدوري موسم 2015-2016، من تحقيق فوز كبير على اتحاد الشرطة بنتيجة 7/3.

المباراة أقيمت في السابع من يناير من عام 2016 بملعب برج العرب بالإسكندرية، وكان البرتغالي جوزيه بيسيرو هو من يقود الفريق فنياً وقتهاً قبل رحيله عن تدريب القلعة الحمراء.

وبمناسبة عودة صالح جمعة لقائمة فريقه الأهلي في مواجهة المصري البورسعيدي اليوم السبت، نُذكر بأرقام اللاعب خلال تلك المواجهة التي أقيمت قبل 4 أعوام ماضية وتعتبر الأفضل على الإطلاق خلال مسيرته الكروية.

صالح جمعة ساهم في 6 أهداف من أصل 7 سجلها الأهلي في شباك اتحاد الشرطة.

وسجل صالح هدفًا بعدما تلاعب بدفاع الفريق الأزرق وسدد في الشباك، في حين صنع 5 أهداف أخرى لزملائه.

وصنع صالح الهدف الثاني الذي سجل منه رامي ربيعة، والهدف الرابع الذي أحرزه رمضان صبحي، والخامس والسابع من خلال إيفونا، والسادس أيضاً الذي تكفل ربيعة بهز شباك المنافس من جديد وتسجيله، وهدف سابع للأهلي وخامس من صناعة صالح جمعة سجله عماد متعب.

Advertisements