شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي: أركز في الملعب فقط.. وهدفي التتويج بدوري الأبطال مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال فرجاني ساسي، لاعب وسط الزمالك، إنه يركز في الملعب فقط ولا يهتم بما يتردد من شائعات حوله خلال الفترة الماضية، وذلك بحسب رسالة نشرها أحمد عيد عبدالملك، نجم الفريق الأبيض السابق، تلقاها من النجم التونسي الدولي.

وكتب «عبدالملك» في تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر»: «امبارح بعض جماهير الزمالك طلبوا مني أكلم فرجاني، وأقوله إن جمهور الزمالك معاه وورا الفرقة ورد عليا وقالي: مساء الخير يا كابتن.. بشكرك جدا على كلامك وأنا عارف حب الزملكاوية ليا وهما عارفين إن أنا بحبهم وبيدعموني على طول وأنا مش شاغل دماغي بالناس إللي عايزة تشتتلي تركيزي، أنا مركز في الملعب بس، وعندي هدف واحد إن نكسب دوري الأبطال وإن شاء الله نكسبها».