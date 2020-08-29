شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي: أركز في الملعب فقط.. وهدفي التتويج بدوري الأبطال مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قال فرجاني ساسي، لاعب وسط الزمالك، إنه يركز في الملعب فقط ولا يهتم بما يتردد من شائعات حوله خلال الفترة الماضية، وذلك بحسب رسالة نشرها أحمد عيد عبدالملك، نجم الفريق الأبيض السابق، تلقاها من النجم التونسي الدولي.
وكتب «عبدالملك» في تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر»: «امبارح بعض جماهير الزمالك طلبوا مني أكلم فرجاني، وأقوله إن جمهور الزمالك معاه وورا الفرقة ورد عليا وقالي: مساء الخير يا كابتن.. بشكرك جدا على كلامك وأنا عارف حب الزملكاوية ليا وهما عارفين إن أنا بحبهم وبيدعموني على طول وأنا مش شاغل دماغي بالناس إللي عايزة تشتتلي تركيزي، أنا مركز في الملعب بس، وعندي هدف واحد إن نكسب دوري الأبطال وإن شاء الله نكسبها».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
98,062
-
تعافي
69,612
-
وفيات
5,342
كانت هذه تفاصيل خبر فرجاني ساسي: أركز في الملعب فقط.. وهدفي التتويج بدوري الأبطال مع الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.