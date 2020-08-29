- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كاسكارينو: هناك تحديًا مختلفًا امام لامبارد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020
اشار اسطورة نادي تشيلسي توني كاسكارينو أنه تم تحذير فرانك لامبارد من أنه سيواجه الإقالة إذا لم يستطع تحويل تشيلسي إلى منافس على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز.
وفي حديث له، قال كاسكارينو: "سوف يدرك فرانك تمامًا أن حصوله على هذا الاستثمار يعني أن هناك تحديًا مختلفًا الآن، سيعرف أن التوقع لن يكون مجرد التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، كان هذا هو التوقع في الصيف الماضي".
وأضاف: "ولكن ليس هذا هو التحدي الآن، الآن هو ضمن المراكز الأربعة الأولى، لكنهم يمنحونه حقًا الاكتشافات لتحدي المركزين الأولين".
واختتم: "بهذا النوع من الإنفاق لا يمكنك خسارة 17 مباراة، حيث خسر تشيلسي 17 مباراة في الموسم الماضي، وكان لديهم أهداف قاتلة، وهذا يجلب المزيد من الضغط وسيعرف فرانك ذلك، لكن إذا لم يصل إلى توقعاتهم وأهدافهم، فلن يكون مدربًا لتشيلسي في العام المقبل".
كانت هذه تفاصيل خبر كاسكارينو: هناك تحديًا مختلفًا امام لامبارد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.