كاسكارينو: هناك تحديًا مختلفًا امام لامبارد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020

اشار اسطورة نادي ​تشيلسي​ ​توني كاسكارينو​ أنه تم تحذير فرانك لامبارد من أنه سيواجه الإقالة إذا لم يستطع تحويل تشيلسي إلى منافس على لقب ​الدوري الإنكليزي الممتاز​.

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وفي حديث له، قال كاسكارينو: "سوف يدرك فرانك تمامًا أن حصوله على هذا الاستثمار يعني أن هناك تحديًا مختلفًا الآن، سيعرف أن التوقع لن يكون مجرد التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، كان هذا هو التوقع في الصيف الماضي".

وأضاف: "ولكن ليس هذا هو التحدي الآن، الآن هو ضمن المراكز الأربعة الأولى، لكنهم يمنحونه حقًا الاكتشافات لتحدي المركزين الأولين".

واختتم: "بهذا النوع من الإنفاق لا يمكنك خسارة 17 مباراة، حيث خسر تشيلسي 17 مباراة في الموسم الماضي، وكان لديهم أهداف قاتلة، وهذا يجلب المزيد من الضغط وسيعرف فرانك ذلك، لكن إذا لم يصل إلى توقعاتهم وأهدافهم، فلن يكون مدربًا لتشيلسي في العام المقبل".