ارسنال يتوج بلقب الدرع الخيرية بفوزه بضربات الترجيح امام ليفربول‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020

ضمن فعاليات كأس ​الدرع الخيرية​ والذي يجمع بين حامل لقب الدوري الانكليزي نادي ​ليفربول​ بمواجهة حامل لقب كأس الاتحاد الانكليزي نادي ​ارسنال​ على أرضية ملعب ويمبلي، حقق نادي ارسنال اللقب الـ16 في هذه البطولة بعد ان حقق الفوز امام ليفربول بضربات الترجيح وبواقع 5-4 بعد انتهاء الوقت الاصلي للقاء بالتعادل الايجابي وبواقع 1-1.



وبدأ الشوط الاول بطريقة سريعة من قبل لاعبي الليفر حيث حاول ابناء المدرب يورغن كلوب الضغط بقوة على مرمى الخصم وألغى حكم الراية هدف للمدافع فيرجيل فان دايك بداعي التسلل وبعدها نجح لاعبو الغانرز من خطف هدف التقدم في الدقيقة 12 بتسديدة رائعة من بيار ايمريك اوباماينغ بعد تمريرة حاسمة من بوكايو ساكا، وكان لاعبو المدرب ميكيل ارتيتا الاكثر خطورة على مرمى الريدز حيث تصدى الحارس اليسون بيكر لمحاولة خطيرة من ادوارد نكيتيا ليحرمه من هدف ثاني لفريقه ورغم سيطرة واستحواذ ابناء المدرب كلوب الا ان خطورتهم غابت بشكل كبير في ظل تفوق لاعبي ارسنال في الهجمات المرتدة واهدر اداورد نكيتيا فرصة خطرة امام مرمى الليفر بعد تسديدة قوية علّت العارضة، وبعدها ضغط لاعبو الريدز بقوة في محاولة لاقتناص هدف التعادل ولكن التنظيم الدفاعي المميز للاعبي الغانرز صعّب من مهمة ابناء المدرب كلوب بشكل كبير لينتهي هذا الشوط بتقدم ارسنال وبواقع 1-0.

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وفي الشوط الثاني حاول لاعبو ليفربول الضغط بقوة من اجل اقتناص هدف التعادل وتحصّل ساديو مانيه على محاولة خطيرة ولكن تسديدته تصدى لها الحارس اميليانو مارتينيز ببراعة كبيرة وحاول ابناء المدرب ارتيتا الضغط على مناطق الريدز للحدّ من سهولة اخراج الكرة بسلاسة من قبل ابناء المدرب كلوب والذي عمد الى اجراء تبديلات سريعة في تشكيلته حيث ادخل كل من نابي كيتا تاكومي مينامينو مكان جايمس ميلنر ونيكو ويليامز، وواصل لاعبو الليفر ضغطهم الكبير على مرمى الخصم ولكن التنظيم الدفاعي المميز للاعبي الغانرز صعّب من مهمة الريدز بشكل كبير لتغيب فعاليتهم الهجومي أمام المرمى وشهدت الدقيقة 73 هدف التعادل للريدز بعد متابعة جميلة من مينامينو وحسم حكم اللقاء مارينير الهدف بعد مراجعة تقنية الفيديو وهذا الهدف أعطى الليفر افضلية كبيرة حيث واصلوا ضغطهم على مرمى المدفعجية، وفي الدقائق الـ15 الأخيرة اهدر ساديو ماني فرصة ذهبية بمواجهة الحارس مارتينيز والذي تصدى له بفدائية كبيرة ولم تنجح محاولات لاعبي الفريقين في هزّ الشباك لتنتهي المباراة بوقتها الاصلي بالتعادل الايجابي وبواقع 1-1 ليحتكم الفريقين الى ضربات الترجيح والتي ابتسمت لصالح ارسنال وبواقع 5-4 بعد ان اضاع اللاعب البديل ريان بروستر ركلة الريدز.