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رقم مميز لـ اوباميانغ على ملعب ويمبلي

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رقم مميز لـ اوباميانغ على ملعب ويمبلي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020

تمكن قائد نادي ​آرسنال​ الانكليزي ​بيير إيميريك أوباميانغ​ من احراز هدفا في مرمى ​​، خلال مباراة الفريقين على ​كأس الدرع الخيرية​.

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وسجل أوباميانغ هدفه في الدقيقة 12، بعد تمريرة حاسمة من زميله بوكايو ساكا.

واعلنت شبكة إحصائيات اوبتا ان هذا هو الهدف الخامس لأوباميانغ مع آرسنال في ملعب ويمبلي، ليتشارك بالرقم القياسي في هذه الناحية للغانرز مع مهاجم الفريق السابق ولاعب إنتر ميلانو حاليا أليكسيس سانشيز.

يذكر أن أوباميانغ سجل أهدافه الخمسة في ملعب ويمبلي، خلال 42 يوما فقط.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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