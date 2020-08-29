رقم مميز لـ اوباميانغ على ملعب ويمبلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020

تمكن قائد نادي ​آرسنال​ الانكليزي ​بيير إيميريك أوباميانغ​ من احراز هدفا في مرمى ​ليفربول​، خلال مباراة الفريقين على ​كأس الدرع الخيرية​.

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وسجل أوباميانغ هدفه في الدقيقة 12، بعد تمريرة حاسمة من زميله بوكايو ساكا.

واعلنت شبكة إحصائيات اوبتا ان هذا هو الهدف الخامس لأوباميانغ مع آرسنال في ملعب ويمبلي، ليتشارك بالرقم القياسي في هذه الناحية للغانرز مع مهاجم الفريق السابق ولاعب إنتر ميلانو حاليا أليكسيس سانشيز.

يذكر أن أوباميانغ سجل أهدافه الخمسة في ملعب ويمبلي، خلال 42 يوما فقط.