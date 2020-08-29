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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رقم مميز لـ اوباميانغ على ملعب ويمبلي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020
تمكن قائد نادي آرسنال الانكليزي بيير إيميريك أوباميانغ من احراز هدفا في مرمى ليفربول، خلال مباراة الفريقين على كأس الدرع الخيرية.
وسجل أوباميانغ هدفه في الدقيقة 12، بعد تمريرة حاسمة من زميله بوكايو ساكا.
واعلنت شبكة إحصائيات اوبتا ان هذا هو الهدف الخامس لأوباميانغ مع آرسنال في ملعب ويمبلي، ليتشارك بالرقم القياسي في هذه الناحية للغانرز مع مهاجم الفريق السابق ولاعب إنتر ميلانو حاليا أليكسيس سانشيز.
يذكر أن أوباميانغ سجل أهدافه الخمسة في ملعب ويمبلي، خلال 42 يوما فقط.
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