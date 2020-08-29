شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري المصري: طلائع الجيش يتخطى الانتاج الحربي بهدف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020 تخطى نادي طلائع الجيش منافسه ​الانتاج الحربي​ بنتيجة 1 - 0 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الممتاز.

Advertisements وسجل هدف طلائع الجيش اللاعب كريم طارق من تسديدة قوية مباشرة لتسكن شباك أحمد يحيى حارس الإنتاج الحربي في الدقيقة 71. بهذه النتيجة يرتفع رصيد طلائع الجيش إلى النقطة 25 في المركز التاسع فيما يواصل الإنتاج الحربي نزيف النقاط ويتوقف رصيده عند النقطة 24 بالمركز الحادي عشر. يذكر ان ​الدوري المصري​ مستمر من دون جمهور بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

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