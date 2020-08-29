شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري الفرنسي: فوز صعب لـ رين على مونبيلييه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020 ضمن منافسات الجولة الثانية من ​الدوري الفرنسي​ لكرة القدم، تمكن فريق رين من تحقيق فوزاً صعباً له في المباراة التي استضاف بها نظيره ​مونبيلييه​ على ملعب روازون بارك، وانتهت هذه المواجهة بواقع 2 – 1.

بدأ هذا اللقاء بحذر كبير بين الفريقين، لحين احرز اللاعب داميان لي تاليك هجف في مرماه خلال الدقيقة 22، لتشتعل اجواء المباراة وتكثر فيها الاخطاء الفردية حيث تلقى لاعب مونبيلييه فلوريان مولات بطاقة حمراء، وبدوره نال لاعب فريق رين مارتن تيريير بطاقة حمراء ايضاً، وفي الدقيقة 77 سجل ادواردو كامافينغا الهدف الثاني لاصحاب الارض ولكن فرحتهم لم تدم طويلاً حيث خطف اللاعب غايتان لابورد الهدف الوحيد لفريقه في الدقيقة الاولى من الوقت الاضافي.

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