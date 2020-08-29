بخطوة تدل على رحيله مدرب اياكس يستبعد فان دي بيك من قائمة الفريق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020

استبعد مدرب نادي ​اياكس​ امستردام الهولندي إيريك ​تين هاغ​ لاعب وسط الفريق دوني ​فان دي بيك​ من قائمة فريقه لمباراة آينتراخت فرانكفورت الودية بشكل مفاجئ.



وأوضحت التقارير ان استبعاد اللاعب الدولي الهولندي سببه ربما رحيل اللاعب ولكن لم تحدد الوجهة مع اهتمام 3 اندية به وهم برشلونة وريال مدريد الاسبانيين ومان يونايتد الانكليزي.

يذكر ان فان دي بيك كان قريب جدا من ريال مدريد الا ان كورونا اعاق اتمام الصفقة ومع وصول رونالد كومان الى برشلونة يبدو ان فرصة رؤية دي بيك في الكامب نو قد زادت. يلا شوت ON Sport اتش دي