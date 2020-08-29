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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غوارديولا سيغيب عن تدريبات المان سيتي! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020
اعلنت صحيفة ديلي ميل الانكليزية ان المدرب الاسباني لنادي مانشستر سيتي الانكليزي بيب غوارديولا اصبح مهددًا بالغياب عن بداية الفترة الإعدادية للموسم الجديد، حيث من المنتظر أن يدخل في عزل ذاتي، لمدة 14 يومًا، عند عودته إلى بريطانيا قادمًا من برشلونة.
واوضحت هذه المصادر انه حتى لو عاد غوارديولا إلى بريطانيا فلن يتمكن من الذهاب إلى تدريبات مانشستر سيتي، حتى يوم 11 أيلول المقبل على أقل تقدير.
وينطلق الموسم الجديد للبريميرليغ، يوم 12 أيلول المقبل، لكن السيتي لن يشارك في ضربة البداية، حيث ستتأخر انطلاقته 9 أيام، نظرًا لخوضه المراحل النهائية لدوري أبطال أوروبا.
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