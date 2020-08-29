توتنهام يخطف الفوز وتشيلسي يسقط في فخ التعادل في الوقت القاتل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020
ضمن منافسات المباريات الودية التحضيرية لانطلاقة الموسم الكروي في الدوريات الاوروبية، تعادل فريق تشيلسي الانكليزي ايجابياً بنتيجة 1 - 1 في الوقت القاتل امام فريق برايتون الانكليزي بعد ضربة جزاء في الثواني الاخيرة .
افتتح التسجيل لكتيبة المدرب فرانك لامبارد، اللاعب القناص تيمو فيرنير في الدقيقة الرابعة قبل ان يعادل لاعب برايتون، اسكال غروز في الوقت البدل عن ضائع عن طريق ركلة جزاء لينتهي اللقاء بنتيجة 1 - 1.
وفي مباراة ثانية، خطف فريق توتنهام الانكليزي الفوز بهدف قاتل في الدقيقة 89 عن طريق اللاعب ستيفن بيرغوين ليتخطى برمينغهام بهدف وحيد، ليفوز المدرب مورينيو على مساعده السابق ومدرب برمينغهام الجديد، كارانكا.
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