توتنهام يخطف الفوز وتشيلسي يسقط في فخ التعادل في الوقت القاتل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020

ضمن منافسات المباريات الودية التحضيرية لانطلاقة الموسم الكروي في ​الدوريات الاوروبية​، تعادل ​فريق ​تشيلسي​ الانكليزي ايجابياً بنتيجة 1 - 1 في الوقت القاتل امام ​فريق برايتون الانكليزي​ بعد ضربة جزاء في الثواني الاخيرة .

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افتتح التسجيل لكتيبة المدرب ​فرانك لامبارد​، اللاعب القناص ​تيمو فيرنير​ في الدقيقة الرابعة قبل ان يعادل لاعب برايتون، اسكال غروز في الوقت البدل عن ضائع عن طريق ركلة جزاء لينتهي اللقاء بنتيجة 1 - 1.

وفي مباراة ثانية، خطف فريق ​توتنهام​ الانكليزي الفوز بهدف قاتل في الدقيقة 89 عن طريق اللاعب ​ستيفن بيرغوين​ ليتخطى ​برمينغهام​ بهدف وحيد، ليفوز المدرب مورينيو على مساعده السابق ومدرب برمينغهام الجديد، كارانكا.