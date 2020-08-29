شكرا لقرائتكم المصري ضد الأهلي .. مروان محسن وبادجي يقودان هجوم الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة المصرى المقرر إقامتها فى الثامنة والنصف من مساء اليوم ، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدورى الممتاز.

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوى، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم ومحمد هانى وعلى معلول وحمدى فتحى، عمرو السولية، أحمد الشيخ، أجاي ومروان محسن وآليو بادجى.

Advertisements

فايلر ضم 21 لاعباً للمباراة هم: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وحمدى فتحى ومروان محسن وصالح جمعة ووليد سليمان وأيمن أشرف وعمرو السولية وأليو بادجى ومحمد مجدى أفشة وعلى معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وجونيور أجايى وجيرالدو ومحمد هانى ومحمد شكرى وعربى بدر.

ويدخل الاهلى مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 59 نقطة بفارق كبير عن بيراميدز والزمالك اللذان يتنافسان على المركز الثانى برصيد 42 نقطة لكن فارق الأهداف يصب فى مصلحة بيراميدز ليبقى فى المركز الثانى ويأتى بعده الزمالك ثالثاً بعدما خسر من المقاولون العرب أمس الأول، الخميس، بهدفين لهدف، فيما يدخل المصرى اللقاء وفى جعبته 21 نقطة يحتل بها المركز الخامس عشر.