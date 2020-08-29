شكرا لقرائتكم المصري ضد الأهلي .. صالح جمعة وجيرالدو وقفشة وسليمان على دكة الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة المصري ويضم ، كلاً من :محمد الشناوى، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم ومحمد هانى وعلى معلول وحمدى فتحى، عمرو السولية، أحمد الشيخ، أجاي ومروان محسن وآليو بادجى.

فيما يجلس على دكة البدلاء كل من: علي لطفي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومحمد مجدي قفشة وصالح جمعة ومحمود وحيد وجيرالدو ومحمد شكري وعربي بدر.

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وبذلك يخرج مصطفى شوبيرمن قائمة الـ21 لاعباً التي أختارها فايلر أمس لخوض مباراة المصري بعد قليل.

ويدخل الاهلى مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 59 نقطة بفارق كبير عن بيراميدز والزمالك اللذان يتنافسان على المركز الثانى برصيد 42 نقطة لكن فارق الأهداف يصب فى مصلحة بيراميدز ليبقى فى المركز الثانى ويأتى بعده الزمالك ثالثاً بعدما خسر من المقاولون العرب أمس الأول، الخميس، بهدفين لهدف، فيما يدخل المصرى اللقاء وفى جعبته 21 نقطة يحتل بها المركز الخامس عشر.