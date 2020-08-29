شكرا لقرائتكم أحمد صالح: معظم إعلام مصر أهلاوي وأتمنى تتويج الزمالك بأفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فسر أحمد صالح نجم الزمالك الأسبق، سبب الضجة التي حدثت بعد خسارة الفريق الأبيض أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما الخميس الماضى على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدورى المصري.

وقال صالح في تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك:" معظم الإعلام المصري إهلاوي والدليل حدوث ضجة على خسارة الزمالك من المقاولون لم يحدث مثلها عند فوز الزمالك على الأهلى في القمة 120 بثلاثة أهداف مقابل هدف".

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أضاف نجم الزمالك الأسبق:" أتمنتى تتويج الزمالك ببطولة دوري أبطال أفريقيا ويحصل على كل البطولات كما أتمني أن يستمر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض في الدفع بالناشئين في المباريات".

تابع صالح:" حازم إمام من اللاعبين المميزين وأشعر بالسعادة عندما أراه في الملعب ولكن يحتاج للتركيز في الناحية الدفاعية وأسامة فيصل ومصطفى محمد مستقبل الهجوم في مصر".