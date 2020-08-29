شكرا لقرائتكم محمد يوسف: أجايى محتاج حد يكلمه باستمرار وطريقة العشرى لن تتغير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد يوسف مدرب الأهلى السابق، أن النيجيري جونيور أجايى لاعب الأهلى يحتاج إلى من يتحدث معه حتى يستعيد مستواه المعهود مع الفريق.

وقال محمد يوسف خلال تصريحات لقناة الأهلى: أن جونيور أجايى من اللاعبين التي تحتاج إلى من يتحدث معهم لكى يستعيد مستواه، والعمل على تحفيزه على عكس لاعبين كبار مثل وليد سليمان وأحمد فتحى وعلى معلول اللى عارفين هم بيعملوا إيه".

وأضاف يوسف: "حسام البدرى عندما كان مدربا في الأهلى كان يتواصل دائما مع أجايى وخرج منه أفضل ما عنده فلازم حد يتكلم معاه أمام الفريق ويحاول استعادة تركيزه مرة أخرى".

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وأوضح محمد يوسف: "أن طارق العشرى من المدربين اللى بيعرفوا يلعبوا مع الاهلى وطريقته لا تتغير بالضغط في وسط ملعبه ويلعب دائما على الكرة الثانية".

ويخوض فريق النادي الأهلى مباراة قوية في الثامنة والنصف من مساء اليوم، السبت، حينما يلتقى مع المصرى بإستاد برج لعرب في الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدورى الممتاز.

ويرغب المارد الأحمر لتحقيق الفوز لمواصلة رحلة حصد لقب الدورى وتجاوز "محنة" الخسارة من الزمالك السبت الماضي بثلاثة أهداف لهدف ورغم أن الاهلي فاز في الجولة الماضية على الجونة بهدف +90 سجله البديل مروان محسن إلا أن "كتيبة" السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلى ترغب في العودة من جديد للعروض الجيدة التى غابت عن الأحمر منذ استئناف بطولة الدوري التى توقفت لعدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا.

كما يرغب فريق المصري في تقديم عرض قوي أمام الأهلي الليلة ورغم نتائج الفريق البورسعيدي المتواضعة الفترة الأخيرة والتى ظهر فيها تأثر الفريق الواضح بجائحة كورونا التى ضربت عدد كبير من عناصر الفريق وتسببت في عدم خوض المصري أكثر من مباراة إلا أن كتيبة طارق العشري المدير الفني للمصري ترغب في التألق أمام الأهلي خاصة وأن مباريات الفريقين دائماً ما تتسم بالقوة والمنافسة بعيداً عن وضعهما في بطولة الدوري أو الظروف المُحيطة فاللاعبون يتنافسون في أرضية الملعب من أجل تقديم أفضل ما لديهم.