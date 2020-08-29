شكرا لقرائتكم علاء ميهوب: حالة الأهلى الفنية بعيدة ولكن تجميع النقاط الأهم في هذا الوقت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد علاء ميهوب، نجم الأهلى السابق، أن حالة الأهلى الفنية التي اعتادنا عليها بعيدة جدا منذ عودة منافسات الدورى بعد فيروس كورونا.
وأضاف علاء ميهوب خلال تصريحاته لقناة الأهلى: أن مستوى الأهلى من بعد العودة بعيد جدا عن ما قبل الكورونا بالإضافة إلى ابتعاد بعض اللاعبين بسبب الإصابة، ولكن ما يحسب للفريق هو نجاحه في تجميع النقاط في الوقت الحالي".
وأوضح ميهوب: "هناك لاعيبه مستواه بعيد تمام وهو ما أثر على الفرق ككل مثل جونيور أجايي، وفايلر مصمم عليه بسبب أنه لاعب مؤثر يمكن أن يعطيك الحلول في أي وقت.
ويخوض فريق النادي الأهلى مباراة قوية في الثامنة والنصف من مساء اليوم، السبت، حينما يلتقى مع المصرى بإستاد برج لعرب في الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدورى الممتاز.
ويرغب المارد الأحمر لتحقيق الفوز لمواصلة رحلة حصد لقب الدورى وتجاوز "محنة" الخسارة من الزمالك السبت الماضي بثلاثة أهداف لهدف ورغم أن الاهلي فاز في الجولة الماضية على الجونة بهدف +90 سجله البديل مروان محسن إلا أن "كتيبة" السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلى ترغب في العودة من جديد للعروض الجيدة التى غابت عن الأحمر منذ استئناف بطولة الدوري التى توقفت لعدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا.
كما يرغب فريق المصري في تقديم عرض قوي أمام الأهلي الليلة ورغم نتائج الفريق البورسعيدي المتواضعة الفترة الأخيرة والتى ظهر فيها تأثر الفريق الواضح بجائحة كورونا التى ضربت عدد كبير من عناصر الفريق وتسببت في عدم خوض المصري أكثر من مباراة إلا أن كتيبة طارق العشري المدير الفني للمصري ترغب في التألق أمام الأهلي خاصة وأن مباريات الفريقين دائماً ما تتسم بالقوة والمنافسة بعيداً عن وضعهما في بطولة الدوري أو الظروف المُحيطة فاللاعبون يتنافسون في أرضية الملعب من أجل تقديم أفضل ما لديهم.
كانت هذه تفاصيل خبر علاء ميهوب: حالة الأهلى الفنية بعيدة ولكن تجميع النقاط الأهم في هذا الوقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.