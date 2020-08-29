شكرا لقرائتكم المصري ضد الأهلى..فايلر يطالب بهدف مبكر لتجنب سيناريو الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يستضيف المصري البورسعيدي فى الثامنة والنصف، مساء اليوم السبت، نظيره الأهلى ، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 23 من بطولة الدوري الممتاز، ويدخل الأحمر اللقاء بفوزه القاتل على الجونة في الدقائق الأخيرة بهدف مروان محسن، بالجولة الماضية، مما زاد فارق النقاط إلى 17 نقطة بعد خسارة منافسه الزمالك أمس الأول أمام المقاولون العرب، قبل خصم 3 نقاط من رصيد الأبيض لانسحابه من مباراة الدور الأول.

المصري ضد الأهلى..



من جهته طلب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول بالأهلي، من لاعبيه ضرورة إحراز هدف مُبكر ليريح الأعصاب، تجنبا لعدم تكرار سيناريو الجونة وتأخير الفوز للدقيقة 92، والوقت بدل الضائع مما يقلل من فرص الفريق، حيث ركز على ضرورة حسم اللقاء مبكرا من الدقائق الأولى من خلال الضغط العالى على المنافس .

كما حرص السويسري في محاضرة فنية للاعبيه على شرح بعض الأخطاء التي يقع فيها اللاعبون في المباريات الأخيرة وبخاصة مباراتى الزمالك والجونة في الجولتين السابقتين، وطالب المدرب السويسري لاعبيه بعدم تكرار مثل هذه الأخطاء، وضرورة سرعة إيقاع اللعب من الخلف للأمام في أقل عدد من اللمسات.

Advertisements

المصري ضد الأهلى..



وكان فايلر قد استعرض تسجيلات لمباريات فريق المصري البورسعيدي الأخيرة، ركز خلالها على نقاط الضعف في المنافس وكذلك نقاط القوة، والتي سيتم اللعب عليها لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

المصري والأهلى..



وأعلن السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة المصري المقرر لها الثامنة والنصف مساء اليوم السبت على ستاد برج العرب، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.





و​المصري ضد الأهلى..



وضمت قائمة الأهلي: "محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن وصالح جمعة ووليد سليمان وأيمن أشرف وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني ومحمد شكري وعربي بدر".