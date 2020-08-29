شكرا لقرائتكم طه إسماعيل: الفرق الكبيرة في حالتها السيئة تفوز وفايلر مطالب بالصرامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طه إسماعيل نجم الأهلي سابقاً أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول مطالب أن يظهر فريقه أكثر صرامة في المواجهة التي ستجمعه والمصري ضمن مباريات الجولة 23 لبطولة الدوري الممتاز.

أضاف طه إسماعيل خلال الاستوديو التحليلي لمباراة المصري ضد الأهلي عبر قناة "أون تايم سبورتس": أن الفرق الكبيرة في حالتها السيئة تفوز وهو أمر مهم للقلعة الحمراء بالرغم من أنه جاء على حساب الجونة بشق الأنفس.

وقال طه إسماعيل أن رينيه فايلر وضع خطة جيدة للفريق أمام الجونة وتشكيل مريح جعله يقدم مستوى جيد مشدداً على أن الفريق مطالب بلعب الكرات العرضية لاستغلال تميز أليو بادجي خاصة وأن جميع الألعاب التي تلقاها المهاجم طولية وهذا لا يكفي.

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن السبب في استقالة عبد الظاهر من منصبه كمدير رياضي لفريق المصري البورسعيدي بسبب الخلافات التي نشبت بينه وطارق العشري المدير الفني للفريق.

وقال أحمد شوبير في مقدمة الاستوديو التحليلي لمباراة المصري ضد الأهلي المذاع عبر قناة "أون تايم سبورت" أنه مستعد لنفي الخبر لكنه يقسم على أن سبب استقالة عبد الظاهر السقا هو خلاف حاد مع طارق العشري.

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أضاف أحمد شوبير أن هناك محاولات كبيرة من جانب الثنائي سمير وعدنان حلبية لإثناء السقا عن قرار الاستقالة التي تقدم بها في محاولة لفرض الاستقرار على الفريق قبل ساعات قليلة من مباراة الأهلي التي ستقام اليوم.

يخوض فريق النادي الأهلى مباراة قوية في الثامنة والنصف من مساء اليوم،السبت، حينما يلتقى مع المصرى بإستاد برج لعرب في الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدورى الممتاز ويرغب المارد الأحمر لتحقيق الفوز لمواصلة رحلة حصد لقب الدورى وتجاوز "محنة" الخسارة من الزمالك السبت الماضي بثلاثة أهداف لهدف ورغم أن الاهلي فاز في الجولة الماضية على الجونة بهدف +90 سجله البديل مروان محسن إلا أن "كتيبة" السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلى ترغب في العودة من جديد للعروض الجيدة التى غابت عن الأحمر منذ إستئناف بطولة الدوري التى توقفت لعدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا.

كما يرغب فريق المصري في تقديم عرض قوي أمام الأهلي الليلة ورغم نتائج الفريق البورسعيدي المتواضعة الفترة الأخيرة والتى ظهر فيها تأثر الفريق الواضح بجائحة كورونا التى ضربت عدد كبير من عناصر الفريق وتسببت في عدم خوض المصري أكثر من مباراة إلا أن كتيبة طارق العشري المدير الفني للمصري ترغب في التألق أمام الأهلي خاصة وأن مبارايات الفريقين دائماً ما تتسم بالقوة والمنافسة بعيداً عن وضعهما في بطولة الدوري أو الظروف المُحيطة فاللاعبون يتنافسون في أرضية الملعب من أجل تقديم أفضل ما لديهم.

المصري ضد الأهلي



ويدخل الاهلي مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 59 نقطة بفارق كبير عن بيراميدز والزمالك اللذان يتنافسان على المركز الثاني برصيد 42 نقطة لكن فارق الأهداف يصب في مصلحة بيراميدز ليبقي في المركز الثاني ويأتي بعده الزمالك ثالثاً بعدما خسر من المقاولون العرب أمس الأول ، الخميس، بهدفين لهدف ، فيما يدخل المصري اللقاء وفي جعبته 21 نقطة يحتل بهم المركز الخامس عشر وهو مركز لا يليق بالتأكيد بفريق المصري وتاريخه ولاعبيه.

أوراق الاهلي في مباراة الليلة ليست جديدة وهي معروفة للجميع فالفريق يعتمد على مهاجمه السنغالي آليو بادجي وعلى معلول وأجاي وقفشة والسولية وحمدي فتحي ومعهم مروان محسن صاحب هدف الإنقاذ أمام الجونة ويستعيد للفريق وليد سليمان الذي غاب عن لقاء الجونة للأصابة فيما يفقد الأحمر في مباراة الليلة ، كلاً من آليو ديانج وأحمد فتحي للأصابة ومحمود متولي وحسين الشحات ومحمد محمود للإصابة ومحمود عبد المنعم كهربا للأيقاف نتيجة أحداث مباراة السوبر.

ومن بين اللاعبين المتواجدين في القلعة الحمراء يتواجد 4 عناصر يسعى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي الى اجبارهم على قبول منصب "الجوكر" خلال الفترة المقبلة لحل أزمة النقص العددي في الصفوف والتي بدأت منذ مباراة أسوان التي تلاها مواجهة القمة التي خسرها الفريق لصالح الغريم التقليدي الزمالك، ومن بعدها مباراة الجونة بخلاف مواجهة المصري التي ينتظر الكثيرين رؤية ما سيقدمه من تغييرات طارئة على تشكيلة الفريق في الأماكن التي سيعتمد عليها.