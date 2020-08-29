شكرا لقرائتكم فوز الأهلى والزمالك فى الجولة الـ١١ بدورى سيدات اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقيمت على مدار اليوم السبت ، مواجهات مهمة فى إطار الجولة الحادية عشر بالدور الثاني من دورى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2019/2020 ، وشهدت هذه الجولة فوز كلا من ، الشمس على المعادى 28/19 وسبورتنج على الجزيرة 27/19 والزمالك على سموحة 34/24 والأهلى على الطيران 35/19 .

من ناحية أخرى ، تقرر نقل نهائيات كأس مصر لسيدات كرة اليد للموسم المحلى 2019 / 2020 من صالة نادى الزمالك إلى صالة أكتوبر الدولية بتقام فى نفس موعدها يومى 5 ، 6 سبتمبر المقبلين، حيث يشهد نصف النهائي مواجهتين بين الشمس مع سبورتنج و سموحة مع الزمالك ، على أن يقام النهائي فى اليوم التالى، وأخطر مسئولو اتحاد اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية بالتعميم على اللاعبين بعدم استخدام غرف خلع الملابس أثناء استئناف المنافسات والالتزام بالحضور إلى المباريات بملابس اللعب بشكل مباشر كاجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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وأعطى اتحاد كرة اليد أحقية لأطباء الأندية والمرافقين باستبعاد أى لاعب مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا قبل المباراة حال عودة النشاط دون اعتراض الأندية على ذلك، كما طلب مسئولو اتحاد كرة اليد من الأندية والهيئات التابعة للاتحاد بضرورة اعتماد الاختبارات الطبية والمسحات قبل انطلاق المنافسات من كل ناد وهيئة، يأتى ذلك فى ظل حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية للحماية من انتشار الفيروس.

كما حدد مسئولو اتحاد كرة اليد 20 فردا كحد أقصى مرافقا لكل ناد فى المباريات، وذلك لتطبيق التباعد الاجتماعى لحماية اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية وأسرة اللعبة من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.