شكرا لقرائتكم العدالة يهبط رسمياً لـ"الأولى".. وتعادل ضمك مع أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - هبط فريق العدالة رسميا من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد تعادله مع الرائد 1 - 1 اليوم السبت في الجولة الثامنة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الرائد بهدف سجله جلال الداودي في الدقيقة 76، وتعادل العدالة بهدف سجله نايف هزازي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

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ورفع الرائد رصيده إلى 43 نقطة في المركز الخامس، كما رفع العدالة رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس عشر الأخير ليتأكد هبوطه لدوري الدرجة الأولى.

وخيم التعادل 2 - 2 على المباراة التي جمعت بين ضمك وضيفه أبها، وسجل هدفي ضمك إيميليو زيلايا وسيرجيو فيتور في الدقيقتين الثامنة والثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، فيما سجل هدفي أبها حسن موسى وكريم العواضي في الدقيقتين 15 و89. وشهدت المباراة طرد مهند النجعي لاعب ضمك في الدقيقة 59.

ورفع ضمك رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع عشر، كما رفع أبها رصيده إلى 35 نقطة في المركز التاسع.