شكرا لقرائتكم أوساكا تنسحب من بطولة سينسناتي المفتوحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انسحبت اليابانية نايومي أوساكا من مواجهة فيكتوريا أزارينكا في نهائي بطولة سينسناتي المفتوحة للتنس في نيويورك يوم السبت بسبب إصابة في العضلة الخلفية للفخذ.

وقالت أوساكا: للأسف أنا مضطرة للانسحاب اليوم بسبب إصابة. تعرضت لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر في المجموعة الثانية من مواجهة الأمس ولم يتحسن الوضع على مدار الليل كما كنت أتمنى، كان أسبوعا مفعما بالمشاعر وأريد توجيه الشكر للجميع على دعمهم.

وولدت بطلة أمريكا المفتوحة السابقة لأم يابانية وأب من هايتي وكانت من أبرز الداعمين لحركة "حياة السود مهمة"، كما انسحبت من مباراة الدور قبل النهائي احتجاجا على الظلم العنصري، وجاء قرارها بالانسحاب من الدور قبل النهائي احتجاجا على إطلاق الشرطة النار على جيكوب بليك وهو رجل أسود في مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن يوم الأحد الماضي.