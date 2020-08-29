في ليلة تألق النني.. أرسنال يتوّج بطلاً لكأس الدرع الخيرية على حساب ليفربول

توّج أرسنال بطلاً لكأس الدرع الخيرية بعد فوزه على ليفربول بركلات الجزاء الترجيحية، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "ويمبلى" بالعاصمة البريطانية لندن مساء اليوم السبت.

تقدم أرسنال عن طريق مهاجمه الجابوني بيير-إيمريك أوباميانج في الدقيقة 12 من تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء استقرت فى الزاوية اليسرى للحارس أليسون بيكر.

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وفي الشوط الثاني، تمكن الياباني تاكومي مينامينو من إحراز هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 73 وهو أول أهدافه مع الفريق منذ انضمامه يناير الماضى من ريد بول سالزبورج النمساوي.

وأطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليضطر الفريقان للاحتكام إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي انتهت لصالح أرسنال بخمسة أهداف مقابل أربعة.

وشهدت المباراة تواجد الثنائي المصرى محمد صلاح ومحمد النني في تشكيل ليفربول وأرسنال الأساسي على التوالي.