«الإعلانات».. تشعل الخلاف بين بيراميدز ورمضان صبحي

ذكرت وسائل إعلامية أن مسئولو نادي بيراميدز في خلاف مع لاعب هدرسفيلد الإنجليزي رمضان صبحي بسبب "الإعلانات"، وذلك في أعقاب تفضيله الانتقال إلى النادي السماوي ورفض الانتقال إلى الأهلي بشكل نهائي.

وأفادت صحيفة "الوطن" بأن مسئولو بيراميدز رفضوا طلب رمضان صبحي بالحصول على ترضية مالية، خلاف قيمة عقده مع النادي السماوي بالموسم الجديد.

وقالت الصحيفة، نقلاً عن مصدر لها داخل نادي بيراميدز، إن رمضان تعرض لخسارة مالية بسبب تراجع بعض الشركات، عن إتمام تعاقدها معه، بسبب تركه الأهلي بعد انتهاء إعارته وتفضيله الانتقال إلى بيراميدز.

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وأوضح المصدر أن رمضان طلب من المدير التنفيذي التنفيذي لنادي بيراميدز، ممدوح عيد، حصوله على ترضية مالية، خلاف قيمة عقده مع النادي، بعد الخسائر المالية التي تعرض لها بسبب فسخ تعاقده مع إحدى شركات الاتصالات، وأخرى شركة مأكولات البطاطس المشهورة في السوق المصري، بسبب تركه الأهلي من أجل بيراميدز".

وأضاف المصدر أنه تم رفض طلب رمضان صبحي، بصورة غير مباشرة، مطالبين منه إغلاق هذا الملف حالياً، خاصة وأن صفقة انتقاله إلى بيراميدز لم تحسم بشكل رسمي، مع إدارة هيدرسفيلد الإنجليزي، في ظل عدم الوصول إلى اتفق مالي نهائي حول إتمام الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسئولو بيراميدز اتفقوا مع رمضان صبحي، بحصوله على 30 مليون جنيه راتبًا سنويًا صافي الضرائب، لمدة ثلاث سنوات مع الفريق، بدءً من الموسم الجديد.