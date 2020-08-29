فيديو.. تراورى يتعادل لبيراميدز أمام أسوان فى الدقيقة 81

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز البوركينى إريك تراورى لاعب بيراميدز، هدف التعادل لفريقه أمام أسوان فى الدقيقة 81 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد اتحاد الشرطة، فى لقاء الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وكان أسوان تقدم فى الدقيقة 29 من ركلة جزاء أحرزها فادى فريد.
ويحتل أسوان المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 5 وتعادل في 8 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 42 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 12 وتعادل في 6 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.
ودخل بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوى، خط الدفاع: على جبر - عبد الله بكرى - رجب بكار - محمد حمدى، خط الوسط: محمد فاروق - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - عمر جابر- نبيل عماد دونجا، خط الهجوم: جون أنطوى
ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة.. مهدي سليمان - محمود حمادة - أحمد أيمن منصور - دودو الجباس - إسلام عيسى - محمد فتحي - عمر العيوني - محمد عطوة - إيريك تراورى، فيما خرج من قائمة المباراة، طارق طه والحارس الشاب عبد الرحمن أيمن.
فيما خاض أسوان المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: مسعد عوض، خط الظهر: طارق أبو العز، محمد جابر، إبراهيم القاضي، محمود نعيم وأمامهم أحمد إسماعيل، خط الوسط: مصطفى دويدار، سولمون منساه، أحمد عامر، إبراهيم جلال، الهجوم: فادى فريد.
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