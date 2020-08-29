شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العبور يصرف مكافأة للاعبى اليد بعد التتويج بدورى الدرجة الأولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر حسام عبد العزيز رئيس مجلس إدارة بنادى العبور صرف مكافأة للاعبى كرة اليد بعد التتويج لأول مرة في تاريخه بدورى الدرجة الأولي لكرة اليد علي حساب المقاولون العرب ، بعدما نجح في تحقيق المفاجأة والفوز بنتيحة 33 _ 31 ، في المباراة التي اقيمت بالصاله المغطاة للشيخ زايد بالإسماعيلية .

ومن جانبه قدم الدكتور حسام عبدالعزيز رئيس مجلس الإدارة ، التهنئة للاعبين والجهاز الفني بقيادة علاء عزت المدير الفني للفريق وعمرو إبراهيم ، عضو مجلس الإدارة و المشرف علي الألعاب الجماعية ، مؤكدا" على تعليماته بسرعة صرف مكافأة الإنجاز للفريق وكافة مستحقاتهم المالية، بعدما نجحوا في تسطير تاريخ من ذهب للنادي العبور في كرة اليد .

وأضاف المستشار طارق ربيع نائب رئيس مجلس الإدارة، بان اللاعبين والجهاز الفني كانوا رجال علي قدر الحدث بعد موسم طويل وشاق مقدما التهنئه للفريق و لأعضاء نادي العبور علي الانجاز الكبير مشيرا إلي أنه لن يكون الأخير بل بداية لانجازات في كافة الألعاب .

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وفي نفس السياق ، قدم علاء عزت المدير الفني للفريق ، الشكر لمجلس الإداره علي توفير كل سبل الدعم والمسانده لتحقيق الانجاز الكبير ، مشيرا الي ان اللاعبين اثبتوا انهم رجال علي قدر اللثقه ، مقدما كأس البطولة بالانابه عن كل اللاعبين الي اهداء الي روح المرحوم احمد نصر لاعب الفريق الذي توفي اثر حادث اليم منذ عدة شهور .

ويذكر ان العبور نجح في الصعود للدورى الممتاز علي حساب الصفوه ليصعد للدوره المجمعه لتحديد بطل الدورى الي جانب المقاولون العرب وبني سويف وقارون لينجح العبور في الفوز علي قارون ثم المقاولون ويتوج بدورى البطولة للدرجة الاولي لكرة اليد .