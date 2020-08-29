شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة الإسماعيلى قبل مواجهة الاتحاد السكندري بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى على سلبية المسحة الطبية التى خضع لها اللاعبين، وذلك ضمن برنامج الاعداد للقاء الاتحاد السكندرى ، وأجرى اللاعبون مسحة طبية اليوم للاكتشاف المبكر لفيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

وانتظم لاعبو الإسماعيلى فى معسكر مغلق مساء اليوم عقب خوض المران الرئيسى ، وذلك استعدادا للقاء الاتحاد السكندرى الاثنين القادم فى إطار الجولة الـــ23 لمسابقة الدورى المصرى.

وقرر الجهاز الفنى ضم جميع لاعبى الفريق للمعسكر على أن يتم اعلان القائمة النهائية للمباراة عقب المران الختامى للفريق غدا. ويتطلع الإسماعيلى لاستمرار مسيرة الانتصارات على حساب زعيم الثغر بعد الفوز على طنطا الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف. خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى تدريبات خططية متنوعة ،وذلك خلال المران الرئيسى مساء اليوم. ويستضيف الدراويش منافسه الاتحاد السكندرى الأثنين المقبل باستاد الإسماعيلية ، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر بطولة الدورى الممتاز.

الجهاز الفنى ركز على تنفيذ مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية من شأنها ارباك دفاع الخصم وهز شباكه. وخصص الجهاز الفنى خلال المران جانب من التدريبات البدنية من أجل الارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية للاعبين. واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات من أجل تصحيح الاخطاء سواء على صعيد التحرك أو التمركز فى المساحات وسط اصرار كبير من اللاعبين على اثبات جدراتهم ونيل ثقة الجهاز الفنى. يعكف الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى، بقيادة أدهم السلحدار، على معالجة الأخطاء الدفاعية التى وقع فيها مدافعو الدراويش خلال مواجهة طنطا الأخيرة، فى محاولة للتخلص منها قبل مواجهة زعيم الثغر، ويجرى الفريق تحليل دم اليوم استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى، بعد إلغاء اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان قرار إجراء مسحة كورونا قبل المباريات بـ48 ساعة واستبدالها بتحليل الدم.

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ويستعد الدراويش لمواجهة زعيم الثغر في الثامنة مساء الاثنين المقبل باستاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة المحلية، ويحتل الإسماعيلى المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري، برصيد 27 نقطة، جمعهم من 21 لقاء، فاز فى 7 وتعادل فى 6 وخسر 8، وسجل الفريق 22 هدفا، فيما استقبلت شباكه 25 هدفا.

من جهته عقد المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى المشرف العام على قطاع الكرة، جلسة مع لاعبى الفريق بفندق الإقامة بالإسكندرية لتحفيزهم على مواصلة الانتصارات وتقديم أداء يليق باسم الدراويش، كما طالبهم بضرورة إعادة البسمة للجماهير التى تحرص على متابعتهم من خلف الشاشات بشغف كبير.

واستعاد الدراويش مسيرة الانتصارات بفوز كبير على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف باستاد الإسكندرية.

وأكد عثمان للاعبين أن الإسماعيلى بقيمته الكبيرة يحتاج لمجهود مضاعف من الجميع لإعادة الفريق لمكانته المستحقة على الصعيد المحلى والقارى، موضحا أنه يجب اعتبار المباريات المقبلة بمثابة لقاءات الكؤوس لا بديل فيها عن الفوز لمصالحة الجماهير.

وشدد رئيس الإسماعيلى فى ختام اجتماعه على أنه لا يوجد مكان لأى لاعب لا يرغب فى تقديم أفضل ما لديه فى الملعب من أجل تحقيق النتائج المميزة.