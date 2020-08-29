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أوموتو وأحمد ياسر في هجوم المصري أمام الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طارق العشري المدير الفني للمصري تشكيل فريقه لمباراة الأهلي المقرر إقامتها فى الثامنة والنصف  من مساء اليوم ، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدورى الممتاز.

ويضم تشكيل المصري ، كلاً من : حسام عياد ، كريم العراقي ، إسلام أبوسليمة ، فريد شوقي ، عبدالرحمن زين ، عمر كمال ، عمرو موسى ، مفتاح طأطأ ، حسن علي ، أحمد ياسر وأموتو.

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فيما ضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوى، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم ومحمد هانى وعلى معلول وحمدى فتحى، عمرو السولية، أحمد الشيخ، أجاي ومروان محسن وآليو بادجى.

ويدخل الاهلى مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 59 نقطة بفارق كبير عن بيراميدز والزمالك اللذان يتنافسان على المركز الثانى برصيد 42 نقطة لكن فارق الأهداف يصب فى مصلحة بيراميدز ليبقى فى المركز الثانى ويأتى بعده الزمالك ثالثاً بعدما خسر من المقاولون العرب أمس الأول، الخميس، بهدفين لهدف، فيما يدخل المصرى اللقاء وفى جعبته 21 نقطة يحتل بها المركز الخامس عشر.

 

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