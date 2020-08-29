شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير : الخلافات سبب رحيل عبد الظاهر السقا عن المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامي أحمد شوبير أن السبب في استقالة عبد الظاهر من منصبه كمدير رياضي لفريق المصري البورسعيدي بسبب الخلافات التي نشبت بينه وطارق العشري المدير الفني للفريق.

وقال أحمد شوبير في مقدمة الاستوديو التحليلي لمباراة المصري ضد الأهلي المذاع عبر قناة "أون تايم سبورت" أنه مستعد لنفي الخبر لكنه يقسم على أن سبب استقالة عبد الظاهر السقا هو خلاف حاد مع طارق العشري.

Advertisements

أضاف أحمد شوبير أن هناك محاولات كبيرة من جانب الثنائي سمير وعدنان حلبية لإثناء السقا عن قرار الاستقالة التي تقدم بها في محاولة لفرض الاستقرار على الفريق قبل ساعات قليلة من مباراة الأهلي التي ستقام اليوم.

ويخوض فريق النادي الأهلى مباراة قوية في الثامنة والنصف من مساء اليوم، السبت، حينما يلتقى مع المصرى بإستاد برج لعرب في الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدورى الممتاز ويرغب المارد الأحمر لتحقيق الفوز لمواصلة رحلة حصد لقب الدورى وتجاوز "محنة" الخسارة من الزمالك السبت الماضي بثلاثة أهداف لهدف ورغم أن الاهلي فاز في الجولة الماضية على الجونة بهدف +90 سجله البديل مروان محسن إلا أن "كتيبة" السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلى ترغب في العودة من جديد للعروض الجيدة التى غابت عن الأحمر منذ إستئناف بطولة الدوري التى توقفت لعدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا.

كما يرغب فريق المصري في تقديم عرض قوي أمام الأهلي الليلة ورغم نتائج الفريق البورسعيدي المتواضعة الفترة الأخيرة والتى ظهر فيها تأثر الفريق الواضح بجائحة كورونا التى ضربت عدد كبير من عناصر الفريق وتسببت في عدم خوض المصري أكثر من مباراة إلا أن كتيبة طارق العشري المدير الفني للمصري ترغب في التألق أمام الأهلي خاصة وأن مباريات الفريقين دائماً ما تتسم بالقوة والمنافسة بعيداً عن وضعهما في بطولة الدوري أو الظروف المُحيطة فاللاعبون يتنافسون في أرضية الملعب من أجل تقديم أفضل ما لديهم.