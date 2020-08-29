شكرا لقرائتكم خبر عن مصالحة بالفيديو من مرتضى منصور لرئيس الوزراء: نحترمك ونقدرك وما تصدقش اللي بيتقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى احترامه وتقديره للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مشددا على تقديره الكبير لما يقوم به رئيس الوزراء من مجهودات وعمل وطنى من أجل مصر، لافتا إلى أن المغرضين يفبركون بعض الأكاذيب لتشويه العلاقة بينه وبين رموز الدولة.

وقال المستشار مرتضى منصور في فيديو نشره على صفحته على فيس بوك، إنه يتحدى أي شخص يثبت أنه قال "كلمة" فيها أي تجاوز بحق الدكتور مصطفى مدبولى، مشيرا إلى أنه تربطه علاقة قوية وقديمة بالدكتور مصطفى مدبولي، ومن الصعب أن يتم تصديق ما يثار من أكاذيب، وأن المغرضين يحاولون الوقيعة بينه وبين رموز الوطن.

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وأضاف المستشار مرتضى منصور، أنه ونادى الزمالك يحترم كثيرا الدكتور مصطفى مدبولي، وانه لم يصدر منه أي لفظ يسيء للدولة ورموزها، وقال إنه ينتظر زيارة الدكتور مصطفى مدبولى لنادى الزمالك، لافتا أن الجميع يدرك جهود رئيس الوزراء المحترم الذى يعمل 24 ساعة يوميا، لتنفيذ المشروعات القومية التي يوجه بتنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أنه كان يتمنى حضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الافتتاحات بعد توجيه الدعوة له، إلا أنه أناب وزير الرياضة للحضور بدلا منه، كما قدم المستشار مرتضى منصور الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لحضوره افتتاح منشآت الزمالك الجديدة.