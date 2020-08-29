شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل برج العرب لمواجهة المصري وفايلر يُعاين أرضية الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت منذ قليل حافلة فريق الأهلي إلى ملعب برج العرب لخوض مباراة المصري المُقرر إقامتها في الثامنة والنصف من مساء اليوم ، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الممتاز.

وفور وصول حافلة الأهلي الإستاد حرص الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر على مُعاينة أرض الملعب قبل إنطلاق المباراة.

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فايلر ضم 21 لاعباً للمباراة هم: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وحمدى فتحى ومروان محسن وصالح جمعة ووليد سليمان وأيمن أشرف وعمرو السولية وأليو بادجى ومحمد مجدى أفشة وعلى معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وجونيور أجايى وجيرالدو ومحمد هانى ومحمد شكرى وعربى بدر.

ويدخل الاهلى مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 59 نقطة بفارق كبير عن بيراميدز والزمالك اللذان يتنافسان على المركز الثانى برصيد 42 نقطة لكن فارق الأهداف يصب فى مصلحة بيراميدز ليبقى فى المركز الثانى ويأتى بعده الزمالك ثالثاً بعدما خسر من المقاولون العرب أمس الأول، الخميس، بهدفين لهدف، فيما يدخل المصرى اللقاء وفى جعبته 21 نقطة يحتل بها المركز الخامس عشر.