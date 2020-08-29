شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء المغربي يدرس التراجع عن التعاقد مع أحداد من الزمالك .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مسئولو نادي الرجاء المغربى التراجع عن ضم المغربى حميد احداد لاعب الزمالك المعار للفريق المغربى ، بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجارى وذلك بعدما تعاقد نادى الرجاء المغربى مع نوح سعداوى لاعب انبى السابق.

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من ناحية أخرى اختتم الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، اليوم السبت، تدريباته على ملعب النادى استعدادا لمواجهة إنبى المقرر لها الثامنة والنصف مساء غد، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى تقام باستاد القاهرة الدولى، حيث يسعى خلالها الأبيض لتعويض الهزيمة التى تلقاها أمام المقاولون العرب مساء الخميس الماضى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت باستاد القاهرة الدولى، ليفقد الأبيض ثلاث نقاط مهمة فى مشواره بالمسابقة المحلية، فيما يحاول الفريق البترولى أيضًا استعادة انتصاراته فى البطولة وتحقيق نتيجة إيجابية على حساب الفريق الأبيض.

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وخاض الزمالك تدريبه لمدة 45 دقيقة، وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون أن يكون التدريب خفيفا حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل المباراة المقبلة، وخاض حازم إمام الظهير الأيمن للفريق تدريبات تأهيلية اليوم على هامش المران، فى ظل معاناته من إصابة بشد فى العضلة الأمامية تعرض لها فى مباراة المقاولون العرب الأخيرة والتي تم استبداله خلالها والدفع بمحمد عبد الغني بدلا منه، وفي نفس الوقت أدى مصطفى فتحي ومحمد عبد السلام ثنائي الفريق الأبيض تدريبات تأهيلية على هامش التدريبات.

وانتظم الزمالك في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة إنبى، وذلك بعد ختام التدريبات حيث ضم كارتيرون 20 لاعبا لمواجهة إنبى، ومن المقرر أن يلقي المدير الفني للزمالك محاضرة فنية على اللاعبين فى السادسة مساء اليوم للحديث عن المباراة المقبلة وشرح نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بالتساوى مع بيراميدز صاحب المركز الثانى، حيث حصد كلا الفريقين 42 نقطة، فيما خاض الأبيض 22 مباراة حقق خلالها الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 29 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة، بينما يحتل فريق إنبى المركز السادس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وهُزم فى 6 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 21 هدفًا واستقبلت شباكه مثلها.