محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:
أعلن رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي تشكيلة الفريق التي تستعد لمواجهة المصري لحساب الجولة 23 من دوري WE المصري.
وقرر فايلر الدفع بالثنائي بادجي ومروان محسن منذ بداية المباراة، كما قرر الاحتفاظ بصالح جمعة على مقاعد البدلاء بعد فترة طويلة من الغياب.
وجاءت تشكيلة الأهلي كالآتي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، علي معلول.
خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، أحمد الشيخ، جونيور أجايي.
خط الهجوم: مروان محسن، آليو بادجي.
وجاءت مقاعد البدلاء كالآتي:
علي لطفي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة وصالح جمعة ومحمود وحيد وجيرالدو ومحمد شكري وعربي بدر.
كانت هذه تفاصيل خبر فايلر يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة المصري.. مروان محسن متواجد وصالح جمعة بديل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.