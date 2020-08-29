فايلر يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة المصري.. مروان محسن متواجد وصالح جمعة بديل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

أعلن رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي تشكيلة الفريق التي تستعد لمواجهة المصري لحساب الجولة 23 من دوري WE المصري.

وقرر فايلر الدفع بالثنائي بادجي ومروان محسن منذ بداية المباراة، كما قرر الاحتفاظ بصالح جمعة على مقاعد البدلاء بعد فترة طويلة من الغياب.

وجاءت تشكيلة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

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خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، أحمد الشيخ، جونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن، آليو بادجي.

وجاءت مقاعد البدلاء كالآتي:

علي لطفي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة وصالح جمعة ومحمود وحيد وجيرالدو ومحمد شكري وعربي بدر.