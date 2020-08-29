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إخطار جديد من ميسي لبرشلونة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن الأرجنتيني ليونيل ، قائد الإسباني، أبلغ ناديه بعدم الحضور للخضوع في فحوصات الكشف عن "كوفيد- 19".

ووفقا لإذاعة "راديو كتالونيا RAC1"، فإن ليونيل ميسي أبلغ برشلونة أنه لن يظهر في الاختبارات الطبية لكورونا "PCR" المقرر لها غدا الأحد استعدادا لخوض الموسم الجديد 2020-21.

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وأضافت الإذاعة الكتالونية أن النجم الأرجنتيني يتمسك بقراره بعدم الاستمرار في النادي الكتالوني، بعدما أرسل خطابا رسميا يوم الثلاثاء الماضي، يعلن فيه عن رغبته في الرحيل.

كانت تقارير إسبانية زعمت أن ميسي سيحضر إلى الاختبارات الطبية على كل حال حتى لا يعطي النادي حججًا في نزاع قضائي محتمل.

ولا ينوي برشلونة التخلي عن ميسي تحت أي ظرف، وتتمسك بحصول النادي على 700 مليون يورو مقابل فسخ عقده، المستمر حتى صيف 2021.

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