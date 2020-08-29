تريزيجيه يسجل ويقود أستون فيلا لفوز كبير استعدادًا لبريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
قاد محمود حسن "تريزيجيه" فريقه أستون فيلا لتحقيق الفوز في المباراة الودية التي أقيمت أمام وايكومب واندرارز اليوم السبت، والتي أقيمت خلف أبواب مغلقة استعدادًا لانطلق مسابقة بريميرليج موسم 2020-2021.
وأوضح الموقع الرسمي لنادي أستون فيلان ان الفريق تمكن من خوض أول مباراة ودية لمدة 90 دقيقة أمام وايكوب حيث استطاع أن ينهي الشوط الأول بنتيجة 3-1، واختتمت المباراة 5-2.
وأحرز المصري محمود حسن "تريزيجيه" أحد أهداف المباراة، بينما أتت باقي الأهداف من نصيب أنو الغازي الذي سجل هدفين، وساماتا، وإزري كونسا.
وانتقل تريزيجيه إلى أستون فيلا بداية الموسم الماضي قادمًا من قاسم باشا التركي، واستطاع أن يلعب دور كبير في بقاء الفريقي في بريميرليج.
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