بالفيديو.. الخامس في ويمبلي.. أوباميانج يهز شباك ليفربول بهدف رائع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

افتتح الجابوني بيير إمريك أوباميانج، مهاجم آرسنال بطل كأس الاتحاد الانجليزي، التسجيل في مباراة كأس الدرع الخيرية أمام ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، المقامة في لندن مساء السبت.

وأحرز أوباميانج هدف آرسنال في الدقيقة الـ13 بعدما حصل على كرة رائعة من ساكا من أقصى الجانب الأيمن للأيسر، ليصوبها بشكل رائع في الزاوية البعيدة لشباك الحارس البرازيلي أليسون بيكر.

وبات هذا الهدف هو الخامس لأوباميانج في آخر ثلاث مباريات لعبها على ملعب ويمبلي، بعد تسجيل هدفين في مباراتي الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي والنهائي مع بداية الشهر الجاري.

وأصبح صاحب الـ31 عاما هداف الجانرز في ملعب ويمبلي، بالتساوي مع التشيلي ألكسيس سانشيز، مهاجم إنتر ميلان حاليًا، مع العلم أن أهداف أوباميانج بهذا الملعب جائت في غضون 45 يوما.