طلائع الجيش يفوز على الانتاج بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حقق فريق طلائع الجيش فوزًا هامًا على الانتاج الحربي بهدف دون رد في المباراة التي جرت اليوم السبت لحساب الجولة 23 من عمر دوري WE المصري.

واستمر التعادل السلبي شعارًا للمباراة حتى الدقيقة 71 عندما تمكن كريم طارق من ترجمة عرضية رائعة ليسكنها الشباك.

بعد الهدف حاول لاعبو الانتاج الحربي العودة إلى المباراة لكن محاولات أبناء مختار مختار لم تكن على مستوى الطموح ليخسر الفريق المواجهة.

وبات رصيد طلائع الجيش بعد هذا الفوز 25 نقطة في المركز التاسع فيما توقف رصيد الانتاج عند النقطة 24 في المركز الحادي عشر.