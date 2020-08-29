"المقاولون يصعبها علينا".. حلمي طولان يتحدث لمصراوي عن مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

أكد حلمي طولان، المدير الفني لإنبي، أن مباراة فريقه أمام الزمالك في غاية الصعوبة، خاصة بعد الهزيمة الأخيرة للأبيض أمام المقاولون العرب في الجولة الماضية بنتيجة (2-1).

ويستضيف الزمالك فريق إنبي على ملعب استاد القاهرة الدولي غدا الأحد ضمن منافسات الأسبوع الـ23 للدوري المصري الممتاز.

وقال طولان، في تصريحات خاصة لمصراوي: "الزمالك فريق قوى وسيسعى لتعويض الخسارة أمام المقاولون العرب، وهو ما يصعب المواجهة علينا".

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وأضاف: "الزمالك يمتلك عناصر مميزة تستطيع تحويل مسار اللعب والنتيجة لصالحه في أي وقت".

وانتقل طولان للحديث عن موقف لاعبه محمد شريف المعار من الأهلي قائلا: "شريف يركز مع إنبي فقط في الفترة الحالية، غير محظوظ الآن ويعاني فقط من سوء توفيق ولكنه من العناصر الهامة".

وأكمل: "إنبي سيغيب عنه رامي صبري وصلاح سليمان لاعبا الفريق بسبب الإصابة وباقي الفريق يسير بصورة طيبة".

وأتم طولان قائلا: "إنبي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك للارتقاء في جدول الدوري".