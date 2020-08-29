محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:
أكد حلمي طولان، المدير الفني لإنبي، أن مباراة فريقه أمام الزمالك في غاية الصعوبة، خاصة بعد الهزيمة الأخيرة للأبيض أمام المقاولون العرب في الجولة الماضية بنتيجة (2-1).
ويستضيف الزمالك فريق إنبي على ملعب استاد القاهرة الدولي غدا الأحد ضمن منافسات الأسبوع الـ23 للدوري المصري الممتاز.
وقال طولان، في تصريحات خاصة لمصراوي: "الزمالك فريق قوى وسيسعى لتعويض الخسارة أمام المقاولون العرب، وهو ما يصعب المواجهة علينا".
وأضاف: "الزمالك يمتلك عناصر مميزة تستطيع تحويل مسار اللعب والنتيجة لصالحه في أي وقت".
وانتقل طولان للحديث عن موقف لاعبه محمد شريف المعار من الأهلي قائلا: "شريف يركز مع إنبي فقط في الفترة الحالية، غير محظوظ الآن ويعاني فقط من سوء توفيق ولكنه من العناصر الهامة".
وأكمل: "إنبي سيغيب عنه رامي صبري وصلاح سليمان لاعبا الفريق بسبب الإصابة وباقي الفريق يسير بصورة طيبة".
وأتم طولان قائلا: "إنبي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك للارتقاء في جدول الدوري".
كانت هذه تفاصيل خبر "المقاولون يصعبها علينا".. حلمي طولان يتحدث لمصراوي عن مواجهة الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.