للمرة الأولى منذ أزمة كورونا.. الجماهير تعود لملاعب إنجلترا في ودية تشيلسي وبرايتون

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت المواجهة الودية التي تجمع فريقي برايتون وتشيلسي، في إطار استعداداتهما لخوض منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ظهور الجماهير للمرة الأولى في الملاعب الإنجليزية، منذ أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومنذ انتشار مرض "كوفيد-19" في الأراضي الإنجليزية خلال شهر مارس الماضي، توقفت منافسات كرة القدم، قبل عودتها دون حضور جماهيري في شهر يونيو، ولم تحدد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إذا ما كان الموسم المقبل سيشهد حضورًا جماهيريًا جزئيًا أم لا.

وشهد ستاد فالمر الخاص بفريق برايتون تواجد 2500 متفرج، لمشاهدة مباراة الفريق الودية أمام تشيلسي، والتي انطلقت في الرابعة عصر اليوم السبت، في الظهور الجماهيري الأول بإنجلترا منذ خمسة أشهر.

واقتصر تواجد المشجعين على المدرج الشرقي، المواجه لمقاعد الأجهزة الفنية وبدلاء الفريقين، كما جلسوا على مقاعد مخصصة، تبعًا لقواعد العزل الاجتماعي، التي ينص عليها البروتوكول الصحي الخاص بمحاولة السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشهدت المواجهة ظهور الألماني تيمو فيرنر والمغربي حكيم زياش في تشكيل تشيلسي الأساسي، في المناسبة الأولى التي يظهران بها، منذ انضمامها للفريق من صفوف لايبزج الألماني وأياكس الهولندي على الترتيب.