بطل بريميرليج يخسر.. النني يتفوق على صلاح بتتويج آرسنال بالدرع الخيرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

توّج فريق أرسنال بلقب كأس الدرع الخيرية؛ بالفوز على ليفربول بنتيجة (5-4)، بعدما انتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل جانب في اللقاء الذي أقيم على ملعب "ويمبيلي" بالعاصمة الإنجليزية "لندن".

ليفربول خاض اللقاء باعتباره بطلاً للبريميرليج، في المقابل شارك أرسنال في اللقاء نظرًا لتتويجه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على تشيلسي في المباراة النهائية.

هذا الفوز منح اللاعب المصري محمد النني التفوق على مواطنه محمد صلاح، نجم ليفربول، ليبدأ أرسنال الموسم الجديد (2020 - 2021) متوجًا بلقب كأس الدرع الخيرية.

تفاصيل المباراة:

الدقيقة السابعة من بداية المباراة رفض الحكم احتساب هدف لصالح فيرجيل فان دايك بداعي التسلل بعد عرضية من أندي روبيرتسون.

وكاد جيمس ميلنر في الدقيقة 12 يسجل هدفا ليفربول الأول من رأسية بعد عرضية من ويليامز تمر أعلى المرمى.

وفي الدقيقة 13، استطاع بير إيمريك أوباميانج أن يسجل هدف أرسنال الأول من تسديدة رائعة يفشل أليسون بيكر في إبعادها.

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أليسون حافظ على مرماه من استقبال هدف ثانٍ بعد تسديدة من نكيتياه لكن يبعدها الحارس البرازيلي إلى ركنية في الدقيقة 18.

أولى فرص ليفربول الحقيقية في الشوط الثاني عن طريق روبيرتو فيرمينو في الدقيقة 51 من تسديدة رائعة على حدود منطقة الجزاء لتخرج الكرة بجوار المرمى.

ليفربول أهدر فرصة التعادل عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 56 بعد انفراده بمرمى أرسنال لكن حارس "الجانرز" مارتينيز يتألق ويبعد الكرة بثبات. ليفربول استطاع أن يسجل التعادل في الدقيقة 73 عن طريق البديل الياباني مينامينو.

الدقيقة 81 أهدر ماني فرصة أخرى لصالح ليفربول بعد انفراده أمام المرمى مجددًا لكن لا جديد لتظل النتيجة (1-1).

واتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح ليتفوق أرسنال بنتيجة (5-4) بعدما أهدر مهاجم ليفربول الشاب ريان بريوستر.

تشكيل ليفربول: أليسون بيكر - نيكو ويليامز - فيرجل فان دايك - جو جوميز - أندي روبيرتسون - فابينيو - فينالدوم - جيمس ميلنر - محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو.

تشكيل أرسنال: مارتينيز - هيكتور بيليرين - ديفيد لويز - هولدنج - تيرني - ماتيلاند نيلس - محمد النني - جرانيت تشاكا - ساكا - بير إيمريك أوباميانج - إدي نكيتياه.