اون تايم سبورت OnTime Sports مشاهدة مباراة الاهلي والمصرى البورسعيدى بث مباشر

اون تايم سبورت OnTime Sports الناقلة لمباراة الاهلي والمصرى البورسعيدى والتى تقام مساء اليوم السبت 29-8-2020، ضمن مواجهات الاسبوع الـ 23 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم وعلى ارضية ستاد برج العرب.

وانتصر الاهلي على نادى الجونة بهدف دون رد فى الدقائق الاخيرة في الجولة الماضية من المسابقة،

ويحتل الأهلي المركز الاول بصدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 59 نقطة ،في حين تعادل المصرى مع نادي مصر بدون اهداف في الاسبوع الماضي من الدورى، وضعته هذه النتائج فى المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة.

ويمكنكم مشاهدة مباراة الاهلي والجونة اليوم فى بث مباشر على الهواء مباشرة عبر قناة تايم سبورت OnTime Sports، الناقل الحصري للدوري المصري الممتاز ويتولى التعليق على المباراة مؤمن حسن .

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لمشاهدة مباراة الاهلي والمصري بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )



لمشاهدة مباراة الاهلي والمصري بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )