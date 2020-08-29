الان .. مشاهدة مباراة الاهلي والمصري Alahly vs Almasry يلا شوت ON Sport اتش دي

يستضيف المصري البورسعيدي فى الثامنة والنصف، مساء اليوم السبت، نظيره الأهلى ، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 23 من بطولة الدوري الممتاز، ويدخل الأحمر اللقاء بفوزه القاتل على الجونة في الدقائق الأخيرة بهدف مروان محسن، بالجولة الماضية، مما زاد فارق النقاط إلى 17 نقطة بعد خسارة منافسه الزمالك أمس الأول أمام المقاولون العرب، قبل خصم 3 نقاط من رصيد الأبيض لانسحابه من مباراة الدور الأول.
المصري ضد الأهلى..
من جهته طلب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول بالأهلي،
كما حرص السويسري في محاضرة فنية للاعبيه على شرح بعض الأخطاء التي يقع فيها اللاعبون في المباريات الأخيرة وبخاصة مباراتى الزمالك والجونة في الجولتين السابقتين، وطالب المدرب السويسري لاعبيه بعدم تكرار مثل هذه الأخطاء، وضرورة سرعة إيقاع اللعب من الخلف للأمام في أقل عدد من اللمسات.
المصري ضد الأهلى..
وكان فايلر قد استعرض تسجيلات لمباريات فريق المصري البورسعيدي الأخيرة، ركز خلالها على نقاط الضعف في المنافس وكذلك نقاط القوة، والتي سيتم اللعب عليها لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.
المصري والأهلى..
وأعلن السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة المصري المقرر لها الثامنة والنصف مساء اليوم السبت على ستاد برج العرب، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
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