EXTRA LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والمصري بث مباشر اليوم 29-8-2020 في الدوري المصري

لقاء ساخن تترقبه جماهير القلعة الحمراء في مشاهدة مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي اليوم بث مباشر والتي ستكون على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري حيث من المقرر أن تكون في الساعة الثامنة والنصف مساء حسب توقيت القاهرة وهو ما يتساوى مع الساعة التاسعة والنصف حسب توقيت مكة المكرمة في ظل بحث رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عن الفوز الثاني على التوالي بعد خسارة مباراة القمة ضد الزمالك من أجل الابتعاد بصدارة الدوري عن طريق بث مباشر مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي لايف اليوم كورة أون لاين.

ويخطط رينيه فايلر إلى دخول مشاهدة مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي مباشر اليوم من أجل تحقيق الفوز لا سيما أنه في المركز

الأول برصيد 59 نقطة قبل مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بفارق كبير عن الزمالك وبيراميدز وذلك بعد فوز القلعة الحمراء على الجونة بهدف نظيف في الوقت بدل الضائع لمهاجمه مروان محسن لذلك سيكون تشكيل الأهلي بقيادة مروان محسن في خط الهجوم ومن خلفه محمد مجدي أفشة وجيرالدو وجونيور أجايي بينما يغيب أحمد فتحي للحصول على الإنذار الثالث أمام الجونة بينما لن يكون هناك تغيير في خط الدفاع بوجود ياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمد هاني أمام الحارس محمد الشناوي في حراسة المرمى خلال بث مباشر مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي اليوم بدون إعلانات مجانًا.

Advertisements

أما طارق العشري فيتطلع إلى المواجهات الكبيرة من خلال مشاهدة مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي اليوم يلا شوت فيأمل في تعويض تعادله السلبي أمام نادي مصر عن طريق مشاهدة المصري البورسعيدي اليوم الذي يحتل المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة لكنه لعب 19 لقاء فقط لظروف تأجيل عدد من مبارياته بسبب فيروس كورونا ويبدو تشكيل المصري واضحًا بوجود أوستن أموتو وأحمد ياسر في خط الهجوم عن طريق بث مباشر مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي اليوم رابط مجاني سريع وشغال.

موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة حيث تكون عن طريق قناة أون تايم سبورت بعد أن كان الأهلي قد حسم موقعة الدور الأول بثلاثية نظيفة لذلك يبحث عن انتصار جديد على أمل الابتعاد بالمقدمة وذلك من خلال بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي اليوم بدون تقطيع.