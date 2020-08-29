بث مباشر.. مباراة الأهلي والمصري بالدوري

يستضيف ملعب استاد برج العرب اليوم مباراة بين الأهلي والمصري البورسعيدي في الثامنة والنصف مساءاً ضمن أحداث الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري.

ويسعي النادي الأهلي إلى مواصلة الطريق إلى حسم لقب الدوري مبكراً خاصة بعد تعثر الزمالك في مباراته الأخيرة أمام المقاولون العرب .

ويحتل الأهلي المركز الأول من الترتيب برصيد 59 نقطة بينما يتواجد المصري البورسعيدي في المركز الخامس عشر برصيد

21 نقطة ولكن يتبقي له ثلاث مؤجلات.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة اليوم كالتالي :

حراسة المرمي : محمد الشناوي

خط الدفاع :علي معلول-رامي ربيعة-ياسر إبراهيم-محمد هاني.

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خط الوسط : عمرو السولية-حمدي فتحي-أفشة-جيرالدو.

خط الهجوم :جونيور أجايي-أليو بادجي.

ويغيب كلاً من أحمد فتحي بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة الجونة بينما يغيب المالي أليو ديانج بعد

الطرد في المباراة السابقة أمام الجونة

وتحتوي قائمة الأهلي على كلاً من :

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن وصالح جمعة ووليد سليمان وأيمن أشرف وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني ومحمد شكري وعربي بدر.

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