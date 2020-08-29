ليفربول و آرسنال يحتكمان إلى ركلات الترجيح لحسم لقب كأس الاتحاد الإنجليزي

انتهت مباراة ليفربول أمام آرسنال بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين حاليًا على ملعب "ويمبلي"، في نهائي كأس الدرع الخيرية ، ليحتكم الفريقن إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب . ملعب "ويمبلي"، في نهائي كأس الدرع الخيرية ، ليحتكم الفريقن إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب . هدف ليفربول اللاعب الياباني مينامينو في الدقيقة 73 بعدما تقدم إيمريك أوباميانج لفريق آرسنال في الدقيقة 12 من عمر اللقاء .

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