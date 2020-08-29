مشاهدة مباراة الأهلي والمصري بث مباشر HD يلا شوت ماتش الأهلي اليوم في الدوري المصري Kora Star

مشاهدة مباراة الاهلي والمصري اليوم بث مباشر يلا شوت عبر الوفد حيث يلتقي Al Ahly مع نظيره El Masry Club، مشاهدة مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي بث مباشر، في المباراة المقرر له الساعة الثامنة والنصف بتوقيت بيروت، عبر موقعنا يلا شوت توادي، في اللقاء الذي يقام على استاد برج العرب بالإسكندرية.

موعد مباراة الأهلي والمصري والقنوات الناقلة لها

تتابعون مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي عبر فضائية أون تايم سبورت الناقل المجاني للدوري المصري بجانب موقعنا يلا شوت توادي الذي يعرض كل المباريات بجودات تناسب جميع السرعات، وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والمصري بث مباشر عند دقات السادة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، وهو نفس توقيت الصومال وبيروت، الساعة السابعة والنصف بتوقيت تونس ومراكش والجزائر، الساعة السادسة والنصف بتوقيت غرينيتش ، الساعة التاسعة والنصف بتوقيت المملك العربية السعودية والدوحة والكويت والبحرين، الساعة العاشرة

والنصف بتوقيت صنعاء واليمن والعراق، الساعة الحادية عشر والنصف بتوقيت موريتانيا، الساعة الثانية عشر والنصف بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد المصري اليوم (اضغط هنا) بدون تقطيع

مشاهدة مباراة الأهلي ضد المصري اليوم (اضغط هنا) بدون تقطيع

مشاهدة مباراة الأهلي ضد المصري اليوم (اضغط هنا) بدون تقطيع

يدخل الأهلي لقاء اليوم في لقاء اليوم بمعنويات مرتفعة عقب انتصاره على الجونة الأسبوع الماضي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، الاهلي استطاع أن يخرج من كبوة الهزيمة أمام الزمالك التي تعرض لها الأسبوع قبل الماضي، على الرغم من السقوط المفاجيء للنادي الأحمر في فخ الهزيمة لأول مرة امام غريمه التقليدي إلا أن الفريق يعتبر

المرشح الأول على اللقب ولا سيما في ظل اتساع فارق النقاط بينه وبين بيراميدز صاحب المركز الثاني.

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الأهلي استفاد من الانتصار في الأسبوع الماضي على الجونة بعودة مراون محسن من جديد للتهديف بعد غياب طويل وتعرضه لانتقادات واسعة في الأونة الأخيرة، المارد الأحمر سيفتقد في لقاء اليوم لخدمات أليو ديانج نجم وسط الملعب الذي تعرض للطرد الأسبوع الماضي أمام الفريق الساحلي لتعمدة الخشونة مع أحد لاعبي الجونة.



تشكيل الأهلي المتوقع أمام أسوان في الدوري العام

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي - جونيور أجايي – محمد مجدي أفشة – جيرالدو.

خط الهجوم: أليو بادجي.

وعلى الجانب الأخر يعاني المصري البورسعيدي من تراجع أداء والنتائج في الفترة الأخيرة ولا سيما بعد أزمة الكوورنا التي ضربت الفريق في الفترة الماضية وتحديدا عقب مباراة الزمالك بعد استئناف النشاط مباشرة، المصري البورسعيدي تعادل سلبيا في الأسبوع الماضي مع نادي مصر بدون أهداف مما أزم موقف الفريق أكثر وأكثر في ظل معاناة من شبه الهبوط.