بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي الدوري المصري

يحل النادي الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره المصري البوسعيدي اليوم السبت في الثامنة والنصف مساء الليلة على ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدوري. المصري ضد الأهلى

ويرغب المارد الأحمر لتحقيق الفوز لمواصلة رحلة حصد لقب الدوري وتجاوز "محنة" الخسارة من الزمالك السبت الماضي بثلاثة أهداف لهدف ورغم أن الأهلي فاز في الجولة الماضية على الجونة بهدف +90 سجله البديل مروان محسن إلا أن "كتيبة" السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ترغب في العودة من جديد للعروض الجيدة التى غابت عن الأحمر منذ استئناف بطولة الدوري التى توقفت لعدة أشهر بسبب "جائحة" للعروض الجيدة التى غابت عن الأحمر منذ استئناف بطولة الدوري التى توقفت لعدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا المصري والأهلى

ونستعرض أبرز 10 أرقام من مواجهات الأهلى والمصري 118 مباراة سابقة جمعت الفريقين حقق الأهلي الفوز في 65 مباراة . Advertisements فاز المصري في 19 مباراة التعادل حسم 34 مباراة. أولى مواجهات الفريقين موسم 1948- 1949، في النسخة الأولى من بطولة الدوري الممتاز وانتهت بفوز الأهلي 3-0. آخر المواجهات بين الأهلى والمصرى في 25 أبريل الماضي وانتهت بفوز الأهلي بهدفي صالح جمعة وعلي معلول. أبريل الماضي وانتهت بفوز الأهلي بهدفي صالح جمعة وعلي معلول. سجل الاهلى 163 هدفا في مرمى المصري بتوقيع 92 لاعبًا . سجل لاعبو المصرى 88 هدفًا في شباك الأهلي. نجح الأهلي في الخروج بشباكه نظيفة أمام المصري في 56 مباراة. تمكن المصري من الخروج بشباكه نظيفة أمام الأهلي في 25 مباراة. أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب الأهلي، عندما فاز بنتيجة 4- صفر، وهو ما حدث في مناسبتين. لمشاهدة مباراة الاهلي والمصري بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا ) لمشاهدة مباراة الاهلي والمصري بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا ) لمشاهدة مباراة الاهلي والمصري بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )

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