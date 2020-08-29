ليفربول يتعادل في شباك آرسنال بهدف مينامينو

سجل فريق ليفربول هدف التعادل في شباك نظيره آرسنال في التي تجمع بين الفريقين حاليًا على ملعب "ويمبلي"، في نهائي كأس الدرع الخيرية. "ويمبلي"، في نهائي كأس الدرع الخيرية. سجل الهدف اللاعب الياباني مينامينو في الدقيقة 73 لتصبح النتيجة تعادل الفريقين بهدف لكل منهما بعدما تقدم إيمريك أوباميانج لفريق آرسنال في الدقيقة 12 من عمر اللقاء . في الدقيقة 73 لتصبح النتيجة تعادل الفريقين بهدف لكل منهما بعدما تقدم إيمريك أوباميانج لفريق آرسنال في الدقيقة 12 من عمر اللقاء .

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