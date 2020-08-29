بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي اليوم 29/08 في الدوري

يخوض فريق النادي الأهلي مباراة قوية في الثامنة والنصف من مساء اليوم، السبت، حينما يلتقي مع المصري باستاد برج العرب في الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الممتاز، ويرغب المارد الأحمر لتحقيق الفوز لمواصلة رحلة حصد لقب الدوري وتجاوز "محنة" الخسارة من الزمالك السبت الماضي بثلاثة أهداف لهدف ورغم أن الأهلي فاز في الجولة الماضية على الجونة

بهدف +90 سجله البديل مروان محسن إلا أن "كتيبة" السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ترغب في العودة من جديد للعروض الجيدة التى غابت عن الأحمر منذ استئناف بطولة الدوري التى توقفت لعدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا

المصري ضد الأهلى

وسجل نادى الأهلي تفوق كاسح على نظيره المصري البورسعيدي

في آخر 10 مواجهات بين الفريقين في الدوري الممتاز، حيث فاز الأهلي في 7 مباريات ، بينما حقق المصري الفوز فى مواجهة واحدة، بينما حسم التعادل نتيجة مباراتين.

المصري والأهلى



ونستعرض نتائج الاهلى والمصري في آخر 10 مواجهات بين الفريقين في الدوري

الاهلى المصري

3-0

2-0

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2-0

2-0

2-0

1-1

3-1

3-2 للمصري

2-2

2-0

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