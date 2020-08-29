رياضة | صدمة لجماهير برشلونة بشأن الصفقة المنتظرة

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر صدمة لجماهير برشلونة بشأن الصفقة المنتظرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة قد طلب التعاقد مع مواطنه دوني فان دي بيك لاعب أياكس أمستردام، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأشارت التقارير أن صفقة إنتقال اللاعب الهولندي إلى برشلونة قد تقدر بـ 55 مليون يورو، وهو ما يُعرقل إنتقال اللاعب في الوقت الحالي إلى البلوغرانا.

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وفجرت شبكة " RAC1 " مفأجاة من العيار الثقيل، حيث أكدت الشبكة الشهيرة أن دوني فان دي بيك ليس خيار لنادي برشلونة خلال الصيف الجاري.

وأشارت الشبكة أن الخيار الأساسي للعملاق الكتالوني هو التعاقد مع الثنائي لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، إيريك غارسيا مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي.

يذكر أن نادي برشلونة قد أعلن تعاقده مع الثنائي فرانشيسكو تريناكو، بيدي بالإضافة إلى التعاقد المسبق مع بيانيتش من أجل تدعيم تشكيل رونالد كومان الموسم المقبل.